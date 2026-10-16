Mondiali Bocce: San Marino impegnato nelle qualificazioni

In Brasile sono in corso i mondiali di bocce specialità raffa. Prime giornate dedicate alla fasi a girone. Nel doppio femminile, Giada e Stella Paoletti hanno superato 9-7 la coppia dell'Argentina e 8-3 quella dell'Algeria. La coppia maschile Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni hanno ceduto al Perù 8-3, superando il Canada 9-1 e Malta 6-4.

Nel tabellone di doppio misto, Stella Paoletti e Jacopo Frisoni hanno ottenuto due vittorie contro Austria (9-4) e Stati Uniti (10-0), cedendo 6-5 al Perù.

Nel tiro di precisioni avanza al turno successivo con i migliori otto Stella Paoletti, si ferma alle qualifiche Enrico Dall'Olmo.







