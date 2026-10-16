TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:44 NAT San Marino, carattere e ambizione: ora ci si gioca tutto 07:41 San Marino-Ue, oggi la firma dell'Accordo di Associazione a Bruxelles | SEGUI LA DIRETTA
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Mondiali Bocce: San Marino impegnato nelle qualificazioni

In gara Giada Paoletti, Stella Paoletti, Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni.

di Elia Gorini
16 ott 2026
Mondiali Bocce: San Marino impegnato nelle qualificazioni

In Brasile sono in corso i mondiali di bocce specialità raffa. Prime giornate dedicate alla fasi a girone. Nel doppio femminile, Giada e Stella Paoletti hanno superato 9-7 la coppia dell'Argentina e 8-3 quella dell'Algeria. La coppia maschile Enrico Dall'Olmo e Jacopo Frisoni hanno ceduto al Perù 8-3, superando il Canada 9-1 e Malta 6-4.

Nel tabellone di doppio misto, Stella Paoletti e Jacopo Frisoni hanno ottenuto due vittorie contro Austria (9-4) e Stati Uniti (10-0), cedendo 6-5 al Perù.

Nel tiro di precisioni avanza al turno successivo con i migliori otto Stella Paoletti, si ferma alle qualifiche Enrico Dall'Olmo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.