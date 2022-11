BOCCE Mondiali Bocce: Stella Paoletti in semifinale In semifinale anche Enrico Dall'Olmo nel tiro di precisione

Ai mondiali di bocce in Turchia Stella Paoletti batte 8-6 l'atleta dell'Austria e si qualifica per la semifinale. Passaggio del turno anche per Enrico Dall'Olmo che raggiunge la semifinale nella nuova specialità della raffa il tiro di precisione. Nell'individuale maschile, Jacopo Frisoni è stato battuto 7-5 dal portacolori dell'Austria. Nella coppia maschile, Frisoni/Dall'Olmo sono stati battuti 8-7 da quella Svizzera. Coppia rossocrociata che ha avuto ragione anche in campo femminile per 7-6 contro quella sammarinese Ciucci/Paoletti. Nella gara di doppio misto Ciucci/Frisoni hanno superato 7-3 la Svizzera, cedendo per 9-4 alla Francia. Nella gara femminile del tiro di precisioni Stella Paoletti è stata battuta nei quarti dalla rappresentante del Cile.

