BOCCE Mondiali Bocce U18: San Marino con Algeria, Austria e Perù A difendere i colori del Titano l'atleta Valentino Santolini, seguito dal commissario tecnico federale Marco Cesini e dal capo delegazione Jacopo Frisoni.

Giornata dedicata alla prova campi per Valentino Santolini impegnato in Francia ai mondiali juniores under 18 di bocce, specialità raffa. Il portacolori di San Marino è stato inserito nel girone D con Algeria, Perù e Austria. Il debutto è previsto contro l'Algeria. Inoltre è stato effettuato anche il sorteggio dell'ordine di gioco del tiro di precisione, Santolini è nel terzo gruppo. Come sempre passeranno i migliori otto punteggi ottenuti dalla somma delle due manche.

