NUOTO Mondiali Budapest: record sammarinese per Giacomo Casadei Il nuotatore biancazzurro ha esordito mercoledì nelle batterie dei 100 rana e oggi è tornato in acqua per i 200 rana.

Mondiali Budapest: record sammarinese per Giacomo Casadei.

Ottima prova di Giacomo Casadei ai Campionati del Mondo di nuoto in vasca corta in svolgimento a Budapest. Il nuotatore biancazzurro, accompagnato dal direttore tecnico Luca Corsetti, ha esordito mercoledì nelle batterie dei 100 rana e oggi è tornato in acqua per i 200 rana. Nella gara d’esordio Casadei era riuscito a ritoccare il record nazionale di specialità, ma è stato squalificato per un errore all’arrivo. Oggi, sulla doppia distanza, ha confermato quanto id buono aveva fatto vedere mercoledì, realizzando il nuovo record sammarinese con il tempo 2.11.91.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: