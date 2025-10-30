Mondiali: Ceccaroni, Crescentini e Amati lottano, ma escono ai 32esimi

Si chiude con tre eliminazioni ai 32esimi di finale la prova di Michele Ceccaroni, Stefano Crecentini e Federico Amati ai Mondiali di taekwondo in corso in Cina. Un risultato che, nonostante l'amarezza per la sconfitta di misura (0-2 in ciascun caso), consente loro di migliorare la posizione nelle classifiche globali di categoria.

Il primo a scendere sul tatami è stato Ceccaroni, all'ultimo Mondiale, battuto dal cipriota Evangelos Charalambous nella sfida valida per la categoria -80 kg. Poi è toccato al giovane Amati - solo 17 anni - che ha tenuto testa a lungo a uno dei favoriti per l'oro della -58 kg, Pan Kuei-An. Il taiwanese si è dovuto sudare il successo, arrivato solo di misura. Infine è toccato a Crescentini, nella -74 kg, anche lui autore di un buon incontro, ma sconfitto dal turco Omer Furkan Korpe.

All'angolo, per tutti e tre, c'era il maestro Secondo Bernardi (6° dan), allenatore nazionale. Con il risultato ottenuto a Wuxi, Ceccaroni è salito al numero 104 al mondo nella -80 kg, Amati al n. 135 della -58 kg e Crescentini al n. 192 della -74 kg.

"Eravamo consapevoli che sarebbe stato proibitivo, in questa circostanza, incrementare il bottino complessivo dei nostri trofei, che al momento sono 353: 101 ori, 109 argenti, 139 bronzi e 4 coppe di squadra - commentano dal San Marino Team -. Ma ci saranno prestissimo altre due occasioni per farlo, i Campionati italiani senior 2025 (7-9 novembre) e i Campionati europei junior in Svizzera (19-21 novembre). Il taekwondo sammarinese non è solo gare, ma un modo di vivere e condividere esperienze di vita sportiva proposte a tutti i suoi atleti, che si impegnano e si allenano quotidianamente in questa nostra bellissima arte marziale e sport olimpico. Per questo, qui a San Marino, gli altri maestri, che sono tutti diplomati e riconosciuti dalla World Taekwondo Federation, sono costantemente impegnati a insegnare tali principi a piccoli e grandi, amatori e agonisti, nelle palestre di Fonte dell’Ovo, a San Marino Città Centro Studi e a Serravalle, nella Sport Domus, palestra 'Taraflex verde'".







