BOCCE Mondiali: Dall'Olmo e Paoletti ai quarti del tiro di precisione. Avanti anche Frisoni nel singolo

Continua il programma dei sammarinesi impegnati ai Mondiali di bocce – specialità raffa – in Turchia. Buone notizie arrivano dal tiro di precisione dove sia Enrico Dall'Olmo che Stella Paoletti hanno strappato il pass per i quarti di finale. Oggi si giocano gli ultimi turni della fase a gironi: in mattinata Paoletti è stata sconfitta 8-7 all'”extramano” dalla rappresentante degli Stati Uniti.

Accede ai quarti di finale del singolare anche Jacopo Frisoni che conclude la fase a gironi battendo anche il rappresentante della Tunisia (8-6). Per il sammarinese quattro vittorie in altrettante partite giocate.

