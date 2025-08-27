RITMICA Mondiali di Ginnastica Ritmica: Gioia Casali chiude al 66° posto a Rio Buone prove per la sammarinese, che conferma la crescita del movimento biancazzurro

Si è conclusa a Rio de Janeiro l’avventura mondiale di Gioia Casali, protagonista nella 41ª edizione dei Campionati del Mondo di Ginnastica Ritmica. L’atleta sammarinese ha offerto esecuzioni solide alla palla e alle clavette, positiva anche la prova al cerchio, mentre qualche imprecisione al nastro ne ha limitato il punteggio. Casali ha chiuso al 66° posto su 98 partecipanti nell’All-Around, davanti a delegazioni di piccoli stati europei, confermando la crescita e la competitività della ginnastica sammarinese.

