LOTTA Mondiali di Lotta cancellati: nulla da fare per Myles e Malik Amine Mularoni

Mondiali di Lotta cancellati: nulla da fare per Myles e Malik Amine Mularoni.

Sono stati cancellati i Campionati del Mondo di Lotta in programma a Belgrado, in Serbia, dal 12 al 20 dicembre. L'annullamento è a causa delle restrizioni di viaggio per la pandemia di coronavirus. Salta, quindi, la partecipazione dei fratelli sammarinesi Amine Mularoni – Myles e Malik – che erano stati regolarmente iscritti dalla Federazione Sammarinese Lotta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



La United World Wrestling ha spiegato che non c'erano abbastanza iscrizioni per i tanti ostacoli alla partecipazione determinata dall'emergenza sanitaria. Da programmare, invece, un torneo di Coppa del Mondo individuale sempre in Serbia.



I più letti della settimana: