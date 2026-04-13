TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:59 Trump contro Meloni, la difesa di La Russa: "Anche con gli amici la chiarezza è d'obbligo" 15:56 Superstrada Rimini-San Marino: emesse sanzioni per 9,9 milioni di euro 13:44 Olimpiadi estive: Milano, Torino e Genova verso una candidatura per il 2036 o 2040 13:15 De Laurentiis: "Il voto di San Marino non può pesare quanto quello dell'Italia" 12:21 La Commissione di Vigilanza Rai diventa motivo di scontro in Senato
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Mondiali di pesca feeder, San Marino a Ostellato con sei atleti

Al via il campionato del mondo con 29 nazioni: prove sul Canale Circondariale, gare dal 16 al 18 aprile per i titoli 2026

13 apr 2026
Mondiali di pesca feeder, San Marino a Ostellato con sei atleti

Si è aperto ieri a Ostellato, in provincia di Ferrara, il 15° Campionato del Mondo di pesca sportiva specialità feeder. Alla competizione partecipano 29 nazioni, ciascuna rappresentata da una propria squadra, per uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale.

Tra i team in gara anche San Marino, rappresentato dagli atleti Oscar Grandoni, Fabio Drudi, Samuele Rossi, Domenico Rattini, Marco Bendinelli e Andrea Morri, guidati dal capitano Renzo Francioni. A capo della delegazione il presidente della Federazione Pesca Sportiva Sammarinese Bruno Zattini.

Dopo la cerimonia inaugurale, le squadre sono impegnate in tre giorni di prove nel Canale Circondariale di Ostellato, teatro dell’intera manifestazione. La competizione entrerà nel vivo con le gare ufficiali in programma dal 16 al 18 aprile. Al termine delle prove verranno assegnati i titoli mondiali 2026, sia a squadre sia individuali.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.