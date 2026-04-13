PESCA SPORTIVA Mondiali di pesca feeder, San Marino a Ostellato con sei atleti Al via il campionato del mondo con 29 nazioni: prove sul Canale Circondariale, gare dal 16 al 18 aprile per i titoli 2026

Mondiali di pesca feeder, San Marino a Ostellato con sei atleti.

Si è aperto ieri a Ostellato, in provincia di Ferrara, il 15° Campionato del Mondo di pesca sportiva specialità feeder. Alla competizione partecipano 29 nazioni, ciascuna rappresentata da una propria squadra, per uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale.

Tra i team in gara anche San Marino, rappresentato dagli atleti Oscar Grandoni, Fabio Drudi, Samuele Rossi, Domenico Rattini, Marco Bendinelli e Andrea Morri, guidati dal capitano Renzo Francioni. A capo della delegazione il presidente della Federazione Pesca Sportiva Sammarinese Bruno Zattini.

Dopo la cerimonia inaugurale, le squadre sono impegnate in tre giorni di prove nel Canale Circondariale di Ostellato, teatro dell’intera manifestazione. La competizione entrerà nel vivo con le gare ufficiali in programma dal 16 al 18 aprile. Al termine delle prove verranno assegnati i titoli mondiali 2026, sia a squadre sia individuali.

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