Stanno per entrare nel vivo a Bethune i Campionati Mondiali di Pesca al Colpo. Ieri sera la cerimonia di apertura con la presentazione delle squadre tra le quali la delegazione sammarinese. Oggi ultima giornata di prova, mentre in serata è previsto il sorteggio per l'assegnazione dei settori. Domattina i picchetti per i 5 atleti sammarinesi in gara.

