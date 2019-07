Mondiali di Tiro a Volo : a Lonato Alessandra Perilli centra il quarto posto

Nella finale del trap femminile, la campionessa sammarinese sfiora il podio. Medaglia d'oro alla statunitense Ashley Carroll con 42. Argento per la cinese Wang con 41. La spagnola Fatima Galvez si classifica terza con 33, Alessandra Perilli quarta con 26. Per la Perilli non arriva il podio, ma sfiorarlo ad un mondiale è comunque un risultato di ottimo livello che riscatta anche l'opaca prova offerta a Minsk. Nel trap maschile Gian Marco Berti ha terminato la sua prova con un 112 su 125 chiudendo all'89° posto. La gara maschile è stata vinta dall'inglese Coward-Holley con 45. Secondo l'italiano Mauro De Filippis con 39