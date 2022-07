ATLETICA Mondiali: Francesco Sansovini in Oregon

Per la prima volta nella storia, gli Stati Uniti ospiteranno dal 15 al 24 luglio i mondiali di atletica. In Oregon ci sarà anche San Marino con il velocista biancoazzurro Francesco Sansovini. Il portacolori del Titano scenderà in pista venerdì alle ore 12:30 locali, le 21:30 di San Marino.

