NUOTO Mondiali Fukuoka: Bianchi e Casadei sopra il loro personale I due nuotatori sammarinesi in acqua ai mondiali giapponesi

Nei 400 stile libero Loris Bianchi chiude al 38° su 55 con in 4.03.88, un tempo altissimo per lui che ha un personale su quella distanza di 3.59.54. Nei 100 rana Giacomo Casadei ha fermato il cronometro 1.04.31. 61° su 68, anche Casadei non è riuscito ad avvicinare il personal best fissato in 1.02.59. Loris Bianchi tornerà in acqua il 24 luglio nei 200 stile. Casadei il giorno successivo nei 50 rana.

