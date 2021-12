Mondiali in vasca corta: ancora un buona prova per Casadei

Ai Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi è toccato nuovamente a Giacomo Casadei, impegnato nelle batterie dei 200 rana. Il nuotatore biancazzurro, che due giorni fa aveva realizzato il nuovo record sammarinese dei 100 rana, nella doppia distanza ha fermato il cronometro a 2.17.39. “Giacomo ha di fatto confermato il suo personale – il commento del Direttore Tecnico Luca Corsetti -. Speravamo in qualcosa di meglio, ma non è facile migliorarsi sempre in queste manifestazioni. Resta una prova positiva”.

Ancora due gare in programma per i sammarinesi: domani mattina Arianna Valloni tornerà in vasca per i 400 stile libero e lunedì Loris Bianchi chiuderà le gare dei biancazzurri con i 1.500 stile.