NUOTO Mondiali in vasca corta: due record nazionali nel primo giorno ad Abu Dhabi Primati sammarinesi per Loris Bianchi e Giacomo Casadei

Si sono aperti, ad Abu Dhabi, i Mondiali di nuoto in vasca corta, ultimo appuntamento dell’anno per i colori biancazzurri. Buono l’esordio dei due sammarinesi impegnati in gara oggi. Loris Bianchi ha nuotato i 400 stile in 3.55.50, realizzando il nuovo record nazionale. Primato sammarinese anche per Giacomo Casadei, che ha ritoccato il record nei 100 rana portandolo a 1.02.86. “La partenza è buona – commenta il Direttore Tecnico Luca Corsetti -. Loris Bianchi, al suo primo Mondiale, ha limato di un decimo il record nazionale dei 400 stile che già gli apparteneva, piazzandosi 49° nelle qualifiche. Anche Casadei ha nuotato sotto il suo precedente record nazionale nei 100 rana, raggiungendo la 44esima posizione”. Domani sarà la volta di Arianna Valloni negli 800 stile libero.

