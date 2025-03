Mondiali invernali: sammarinesi sulla neve per le qualifiche. Mercoledì le finali

Giornata di qualifiche per gli atleti sammarinesi impegnati nei Mondiali invernali Special olympics, che hanno debuttato questa mattina nella competizione, per la prima volta ospitata in Italia. Sulla neve di Sestriere, in Piemonte, sono scesi Ruggero Marchetti, Stefano Gianessi e Sara Valentini. Marchetti e Gianessi sono specialisti di sci alpino ed erano impegnati nelle qualifiche dello slalom gigante maschile, mentre Valentini è in gara nella corsa sulle ciaspole femminile. Le prove di oggi sono servite sia per far prendere agli atleti confidenza con la neve piemontese, sia per ripartirli nelle varie classi di gara in vista delle finali di mercoledì mattina.

Gli sciatori hanno disputato due prove ciascuno e si è tenuto conto solo del migliore tra i due tempi registrati da ognuno. Marchetti è stato l'emblema dalla costanza: 49"40 nella prima, 49"92 nella seconda, con il primo tempo a far fede. Per Gianessi, nettamente meglio il primo crono rispetto al secondo, a causa di una caduta, con 1'02"27. Domani, la gara avrà la classica struttura di uno slalom gigante, con prima e seconda manche e il tempo finale che sarà la somma di quelli ottenuti nelle due prove.

Valentini si è invece cimentata nella prima delle due distanze su cui correrà sulle ciaspole a Sestriere, i 200 metri. In questo caso, la prova di qualifica era solo una e la sammarinese ha ottenuto l'ottimo tempo di 58"97, rimanendo nel gruppo delle atlete che hanno percorso la distanza in meno di un minuto. Anche per lei, domani sarà giorno di finale, ma non sarà la sua unica possibilità di medaglia: giovedì tornerà in gara per le qualifiche dei 100 metri, con finale il giorno successivo.