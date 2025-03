Mondiali invernali: Stefano Gianessi è d'oro nello slalom gigante

Stefano Gianessi è di nuovo campione del mondo, 12 anni dopo. Tuttavia, mentre in Corea nel 2013 il sammarinese aveva vinto l'oro nello sci di fondo, in questo caso è prevalso nello slalom speciale di sci alpino, categoria M13 atleti intermedi, ai Mondiali invernali Special Olympics in corso a Torino. Sulla neve di Sestriere, Gianessi ha completato le due manche con un tempo complessivo di 1'47”190, battendo l'australiano Andrew Negrelli di oltre 6 secondi. Terzo è lo sloveno Ales Masten. Un'impresa nell'impresa, quella del sammarinese, che diventa campione del mondo a 56 anni, contro avversari che ne avevano oltre 10 in meno.

A festeggiarlo, al traguardo, c'era anche Ruggero Marchetti, che ha invece chiuso al quinto posto la propria gara, scendendo con un tempo complessivo di 1'38”020, nella categoria M09 atleti avanzati. La corsa è stata vinta dal francese Jordan Minglis.