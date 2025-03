SPECIAL OLYMPICS Mondiali invernali: Stefano Gianessi è d'oro nello slalom gigante Il sammarinese ha vinto la gara nella categoria M13 atleti intermedi: è il suo secondo titolo, dopo quello del 2013 nello sci di fondo. Quinto posto per Marchetti, nella categoria M09 avanzati

Stefano Gianessi è di nuovo campione del mondo, 12 anni dopo. Tuttavia, mentre in Corea nel 2013 il sammarinese aveva vinto l'oro nello sci di fondo, in questo caso è prevalso nello slalom gigante di sci alpino, categoria M13 atleti intermedi, ai Mondiali invernali Special Olympics in corso a Torino. Sulla neve di Sestriere, Gianessi ha completato le due manche con un tempo complessivo di 1'47”190, battendo l'australiano Andrew Negrelli di oltre 6 secondi. Terzo è lo sloveno Ales Masten. Un'impresa nell'impresa, quella del sammarinese, che diventa campione del mondo a 56 anni, contro avversari che ne avevano oltre 10 in meno.

A festeggiarlo, al traguardo, c'era anche Ruggero Marchetti, che ha invece chiuso al quinto posto la propria gara, scendendo con un tempo complessivo di 1'38”020, nella categoria M09 atleti avanzati. La corsa è stata vinta dal francese Jordan Minglis. I Mondiali per i due sciatori sammarinesi non sono però finiti qui. Giovedì si torna in pista per la prova di super gigante: alle 9.30 ci saranno le qualifiche, alle 12.30 la gara.

Chi fa sul serio è anche Sara Valentini. Dopo l'ottima prova del martedì, nei 200 metri, ha fatto ancora meglio nelle qualifiche dei 100 metri di corsa su ciaspole. La sammarinese ha percorso la distanza in 23”71, nono tempo assoluto su 64 partecipanti e molto vicino a quello delle prime. Adesso si entra nel vivo: giovedì Valentini disputerà la finale dei 200 metri, venerdì quella dei 100 e in entrambe rincorrerà le medaglie.







[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: