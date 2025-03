SPECIAL OLYMPICS Mondiali Invernali: superG per Marchetti e Gianessi, debutto per Sara Valentini Ottime prestazioni per gli atleti sammarinesi che vanno vicinissimo a conquistare medaglie nel SuperG e nella corsa con le ciaspole.

Con nella mente ancora la straordinaria medaglia conquistata da Stefano Gianessi ai mondiali invernali Special Olympics nello slalom gigante, i portacolori del Titano sono tornanti in gara per il SuperG e la corsa con le ciaspole. Nello sci alpino impegnati Ruggero Marchetti e Stefano Gianessi. Sara Valentini nello snowshoeing.

Ruggero Marchetti è partito per terzo nella gara di SuperG ottenendo un ottimo sesto posto nella finale M6 della categoria avanzati al termine di una gara molto combattuta che ha visto ben cinque atleti in pochi secondi nella lotta per le medaglie d'argento e di bronzo.

Ha sfiorato il bis di medaglie Stefano Gianessi, impegnato nella finale M6 categoria intermedi. Lo sciatore sammarinese è quarto con il tempo di 57.73 a pochissimi centesimi dalla medaglia di bronzo andata an canadese Garth.

Ai mondiali invernali anche il debutto di Sara Valentini nella corsa con le ciaspole. L'atleta sammarinese ha concluso la gara dei 200 metri con un ottimo quarto posto con il tempo di 54.59 a un soffio dalla medaglia di bronzo. Sara Valentina sarà impegnata anche nella gara dei 100 metri. È già un primo bilancio positivo quello tracciato dalla spedizione biancoazzurra che nello sci alpino ha conquistato una medaglia d'oro e ottimi piazzamenti.

