NUOTO ARTISTICO Mondiali, Jasmine Verbena: "Molto soddisfatta di aver confermato il 7' posto" Reduce dai mondiali di nuoto artistico di Doha, Jasmine Verbena ha confermato il settimo posto e guarda già agli Europei di Belgrado.

Jasmine Verbena si conferma ad alti livelli. A Doha l'atleta sammarinese ha confermato il settimo posto ottenuto l'anno precedente in Giappone. Da Fukuoka a Doha, passando anche per la Coppa del Mondo.

Il settimo posto ai mondiali vuole rappresentare un punto di partenza per Jasmine Verbena. Peccato che il solo libero non sia previsto nel programma olimpico. Resta di certo un grande risultato per la sammarinese lo sport biancoazzurro da condividere con tutto il suo staff e non solo.

(Nel video l'intervista con Jasmine Verbena)

