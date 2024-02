NUOTO ARTISTICO Mondiali: Jasmine Verbena si conferma anche a Doha La sincronette sammarinese è settima nella finale del solo libero confermando il risultato ottenuto in Giappone nel 2023.

Da Fukuoka a Doha, Jasmine Verbena conferma il suo ottimo stato di forma e il settimo posto nella finale mondiale nel solo libero. L'atleta sammarinese aveva impressionato in Giappone un anno fa centrando il miglior risultato di sempre nella storia del nuoto artistico sammarinese, ha fatto meglio un anno dopo. Perché confermarsi, soprattutto nello sport, non è mai semplice. Nelle qualifiche già le prime indicazioni della preparazione tecnica e fisica della sammarinese. Un posto in finale conquistato con il nono punteggio su 31 atlete in gara.

La finale del solo libero è stata in crescendo. Conferme arrivate anche dagli addetti ai lavori, che hanno sottolineato l'ottima performance della biancoazzurra. Il risultato ottenuto non è altro che la dimostrazione delle qualità di Jasmine Verbena. Il settimo posto finale ha il valore di una medaglia, di un podio. Il punteggio di 207.5209 ha permesso alla sammarinese di tenersi alla spalle ben cinque atlete, tra queste anche la portacolori dell'Italia, Susanna Pedotti e le rappresentanti di Olanda, Kazakistan, Slovacchia e Georgia.

Un grande risultato per il nuoto artistico sammarinese da condividere anche con il direttore tecnico Simona Chiara e la nutrizionista Lucia Rossi che seguono la sincronette sammarinese. Peccato che questa disciplina non rientri nel programma olimpico. Per Jasmine Verbena ci saranno comunque gli Europei di Belgrado a giugno e chissà che non si possa sognare qualcosa di grande.

