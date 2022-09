Inizia nel migliore dei modi il mondiale di lotta per Myles Amine Mularoni in corso a Belgrado. Il portacolori del Titano ha superato il turno di qualificazione nella categoria 86 kg battendo il cinese Lin per 5-3. Negli ottavi di finale il lottatore sammarinese ha battuto 4-0 il lettone Samusonoks. Nei quarti di finale, Myles Amine sfiderà il kazako Azamat Dauletbekov.