Mondiali: Manuel Mancini in lotta per le semifinali.

La seconda giornata ai mondiali di Tiro a Volo, ad Osjiek in Croazia, si apre con un 25 di Manuel Mancini. Il tiratore sammarinese occupa la quattordicesima posizione con 72 su 75 ed è ad un solo piattello dalle semifinali. In ritardo invece Gian Marco Berti che nella terza serie ha colpito 21 piattelli per un totale di 68 su 75. In campo femminile anche Alessandra Perilli ha colpito 21 piattelli nella terza serie per un punteggio complessivo di 66 su 75. Nel pomeriggio altri 25 piattelli.

