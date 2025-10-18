TIRO A VOLO Mondiali Mixed Team: Perilli-Berti in finale per l'oro

In apertura il Tiro a Volo perché arrivano ottime notizie dal campionato del mondo di Atene. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti sono in finale nella gara del mixed team. La coppia sammarinese ha totalizzato 144 piattelli, uno in meno degli italiani Alessia Iezzi e Massimo Fabrizi e si piazzano al secondo posto a pari merito con Egitto, Slovacchia e Stati Uniti, battuti allo shoot off. Alle 15 la finale che vale il titolo mondiale.

