ROLLER

Mondiali Pattinaggio: Tommaso Terenzi 16° nello speed

Ai mondiali di pattinaggio in svolgimento in Paraguay brillante sedicesimo posto per Tommaso Terenzi

Mondiali Pattinaggio: Tommaso Terenzi 16° nello speed.

Il sammarinese Tommaso Terenzi si è classificato al sedicesimo posto nei roller ai mondiali di pattinaggio in svolgimento in Paraguay. 


[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy