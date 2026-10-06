Mondiali Pattinaggio: Tommaso Terenzi 16° nello speed
Ai mondiali di pattinaggio in svolgimento in Paraguay brillante sedicesimo posto per Tommaso Terenzi
Il sammarinese Tommaso Terenzi si è classificato al sedicesimo posto nei roller ai mondiali di pattinaggio in svolgimento in Paraguay.
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