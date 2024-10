Prima giornata di gara al campionato del mondo di bocce, specialità raffa, che si tiene a Kemer in Turchia. Nel primo match prima vittoria sammarinese della coppia mista formata da Jacopo Frisoni e Stella Paoletti che hanno battuto i rappresentanti del Marocco 8-5. Successivamente per loro è arrivata una sconfitta di misura 6-5 contro il Paraguay. Jacopo Frisoni ha invece aperto con un largo successo contro Malta per 7-2 il cammino nel singolare maschile.