BOCCE Mondiali raffa, Stella Paoletti e Jacopo Frisoni in finale nella coppia mista San Marino è già certo di una medaglia. Frisoni è in finale anche nell'individuale.

San Marino è in finale nel torneo di coppia mista ai mondiali di raffa in Turchia. Jacopo Frisoni e Stella Paoletti hanno battuto nei quarti di finale la coppia croata Ana Jurginovic e Mateo Jurcevic. In semifinale i portacolori del Titano hanno poi vinto il derby con l'Italia, rappresentata da Alfonso Nanni e Chiara Gasperini. I biancoazzurri si sono imposti per 6-5. San Marino è già certo di una medaglia. Nel pomeriggio la finale per l'oro. Nel tiro di precisioni Stella Paoletti centra l'accesso alla semifinale ed è già certa di una medaglia.

Si ferma invece nei quarti il cammino di Enrico Dall'Olmo superato dallo sloveno Sofroniesvski 12-11. Jacopo Frisoni batte il francese Corbihan nei quarti del torneo individuale maschile e accede alla semifinale, dove ha battuto l'austriaco Wolfgang. In finale per l'oro sarà derby contro l'italiano Luca Viscusi.

