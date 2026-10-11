Mondiali roller. Tommaso Terenzi: "Contento per il bronzo confermato", Matilde Terenzi: "In finale non mi sono espressa al meglio"

Un bronzo confermato, un quarto posto che sa di beffa e un miglioramento nella specialità che non è il punto forte di casa Terenzi. Questo è il bilancio mondiale di Tommaso e Matilde, fratello e sorella, stelle dei roller sammarinesi, rientrati dai World Skate Games di Asuncion con un'altra medaglia. A conquistarla tra gli Under 19 è stato Tommaso, terzo - come nel 2025 - nello slide, specialità in cui è attualmente il numero 1 al mondo.

"Sono molto soddisfatto e sono felice di avere confermato il bronzo dell'anno scorso".

Avevi detto inizio stagione di puntare al podio, speravi un qualcosa di più o anche il bronzo è comunque una bella soddisfazione?

"Ovviamente si punta sempre al massimo, però del bronzo sono più che soddisfatto".

Come si è sviluppata la gara?

"C'è chi partito dalle qualifiche, però, dato che sono primo nel ranking mondiale, io sono partito già dalla semifinale. Lì sono riuscito a fare alla perfezione i miei slide e sono arrivato in finale, dove sono contento di come sia andata, anche perché ho replicato degli slide perfetti.

È una stagione ricca di soddisfazioni, tra le tante medaglie in Coppa del mondo, il titolo italiano allievi e ora questo primo posto nel ranking slide: hai un po' di vertigini?

"Sì - dice ridendo, ndr -. Adesso si punta a tenere la prima posizione per più tempo possibile".

Se Tommaso è tornato a casa soddisfatto, lo stesso non si può dire per Matilde, quarta a un passo dal podio e frenata anche da un problema fisico: "Non mi posso dire pienamente soddisfatta, anche perché dall'ultima gara che avevo fatto sono tornata con un primo e un secondo posto, però mi sono anche fatta male all'linguine, quindi nella settimana prima della competizione mondiale non sono riuscita ad allenarmi esattamente come volevo. La semifinale è andata bene, ho eseguito tutte le mie slide perfettamente, infatti sono passata come prima in finale. Però poi in finale non so esattamente cosa sia successo. Non so se per la tensione o per altro, ma non sono riuscita a dare il meglio di me. Infatti mi dispiace non tanto per la posizione, ma proprio per non essere riuscita a dare il massimo".

Prima dello slide avete affrontato anche la prova dello speed skating, con Tommaso 16° e tu nona. Una prova complessa, anche per le difficoltà che avete avuto nel raggiungere il Paraguay...

"Sì, infatti abbiamo fatto la gara di speed subito dopo essere arrivati da questo lungo viaggio, durato 52 ore, però lì mi posso dire abbastanza soddisfatta".

È comunque una stagione positiva, seppur ancora non finita, con diverse medaglie arrivate...

"Sì, il più grosso traguardo che abbia raggiunto quest'anno è stato l'oro alla competizione di Quijote in Spagna, una gara a tre stelle. Non ne avevo mai vinta una, prima, Infatti sono veramente soddisfatta di questo risultato".

E adesso, con due tappe di Coppa del mondo rimaste, ci si allena per quella del 23-25 ottobre, che sarà a San Marino...

"Esatto, adesso focalizziamo gli allenamenti proprio su queste ultime due tappe, prima di cominciare gli allenamenti più intensivi per il prossimo anno".