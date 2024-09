PESCA SPORTIVA Mondiali: San Marino 11' dopo la prima giornata Al comando la Croazia davanti a Ungheria e Polonia. Italia quinta.

Mondiali: San Marino 11' dopo la prima giornata.

San Marino occupa l'11ª posizione dopo la prima giornata di gare ai mondiali di pesca sportiva. In Francia i portacolori del Titano hanno totalizzato 34 penalità frutto di due quarti posto, due settimi e un dodicesimo. San Marino si trova alle spalle di Svezia e Inghilterra, in cuna classifica parziale che vede al comando la Croazia con 18 penalità davanti a Ungheria e Polonia. L'Italia è attualmente quinta. In gara ci sono 27 nazioni. Domenica la seconda giornata di gare.

