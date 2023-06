Mondiali, scelti i sei atleti che andranno in Croazia

Dopo gli impegni del fine settimana, si è definita la composizione della Nazionale che rappresenterà San Marino ai Mondiali di pesca sportiva, in programma dal 30 settembre al 7 ottobre: in Croazia andranno Federico Soldati, Daniele Moroni, Alberto Tasini, Federico Bruschi, Lorenzo Mularoni e Alessandro Antonini, con Omar El Attar come riserva.

Intanto, tra sabato e domenica gli atleti del Titano hanno fatto il pieno di medaglie in due competizioni in Italia. A Ostellato, in provincia di Ferrara, Marco Bendinelli e Grandoni si sono aggiudicati il settore A e il settore B della seconda prova del campionato “Feeder” 2023, con 10.170 e 18.630 punti, rispettivamente. Nel quarto e ultimo appuntamento del campionato “Mare da Natante”, al largo di Cervia, podio tutto sammarinese con Moroni, Soldati e Mularoni, che si prendono oro, argento e bronzo. Grazie a questi risultati, Soldati chiude al primo posto nella classifica generale della competizione, vincendo il torneo davanti a Moroni, mentre Mularoni termina in quinta posizione.

Infine, impegno anche casalingo per i pescatori sammarinesi, con la terza giornata del campionato “Carpa Lago” a Faetano. Ivano Casadei, Filippo Parenti e Lino Giardi sono i vincitori dei tre settori, mentre il successo a squadre va alla Cannisti Dogana A.