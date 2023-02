SCI Mondiali sci: Gatti 33° nelle qualificazioni dello slalom speciale Mattia Beccari è fuori dopo la prima manche, stessa sorte per Alberto Tamagnini dopo la seconda.

Mondiali sci: Gatti 33° nelle qualificazioni dello slalom speciale.

Matteo Gatti ha concluso le qualificazioni dello slalom speciale dei mondiali di Courchevel in 33' posizione, dopo aver ottenuto il 53' tempo nella prima manche. Il portacolori del Titano attende ora di sapere se potrà rientrare tra gli atleti che parteciperanno alla gara di domani. Gli ultimi 25 posti disponibili sono sono assegnati in base al ranking FIS e verranno ufficializzati nella riunione tecnica in programma nelle prossime ore. Peccato per Mattia Beccari che, al suo esordio iridato in slalom, è uscito a metà del tracciato nella prima manche, stessa sorte è toccata ad Alberto Tamagnini nella seconda manche.

