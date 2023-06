BERLINO 2023 Mondiali Special, 50 stile: Santini di bronzo, Mancini 4ª per 3 centesimi 7ª medaglia per la spedizione biancazzurra, mentre l'8ª sfuma di un nulla. Finale 400 cancellata per pioggia.

Al medagliere di San Marino mancava solo il bronzo e così ci hanno pensato il nuoto e i 50 stile. Melissa Mancini lo sfiora mancandolo per 3 amarissimi centesimi, Omar Santini invece va a segno porta a casa il podio n°7 della spedizione biancazzurra. Partiamo proprio dalla finale maschile: con l’armeno Robert Petrosyan e l’israeliano Sapir Bar Yoel lanciati verso oro e argento, nel tratto conclusivo Santini piazza il rimontone sul montenegrino Alexandar Mrvaljevic, beffandolo per 20 centesimi in 54” 54. Andamento simile, con esito opposto, nella femminile: qui la monegasca Saima Tighouart e la guadalupense Gabrielle Segor fanno prima e seconda e alle loro spalle è testa a testa tra Mancini e l’ugandese Praise Odoi, che tocca a 1’ 08” 63 contro l’1’ 08” 66 della biancazzura. Un nulla che in casi come questi vale tutto, ma che comunque non toglie il sorriso a Melissa.

Se al chiuso l’acqua regala emozioni, all’aperto le nega ab origine. Perché a Berlino viene giù il diluvio, le prime corsie della pista d’atletica sono allagate e dunque niente finale dei 400 metri per Ruggero Marchetti: la gara è stata posticipata tre volte e infine cancellata. Si attendono comunicazioni ma si dovrebbe recuperare domani, ultimo giorno utile.

Sempre domani, nel torneo unificato di bocce, sarà finalina per il bronzo per la coppia Eleonora Santolini-Patrizia Gallo. Oggi ko in tutte e tre le gare del girone: 6-1 con le kazake Yekimenko-Mukyzhanova – le future avversare per un posto sul podio – un tirato 7-6 con i belizani Gentle-Thomas e 12-2 con le thailandesi Nonprasert-Suwannapet. Infine, l’esordio della ginnastica artistica, con Giada De Angeli e Stefania Toccaceli impegnate nelle prove della classifica all round.

