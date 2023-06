BERLINO 2023 Mondiali Special, altro bis della ritmica: Cellarosi d'oro e d'argento La ginnasta vince nella fune ed è argento nel nastro. Marchetti 6° nei 200 metri, Angeli in finale nel giavellotto, Mancini e Santini nei 50 stile.

La ginnastica ritmica miete una doppietta dietro l’altra e visto l’andazzo è decisamente un peccato che il suo Mondiale sia terminato. Terminato come è cominciato, ossia in trionfo: stavolta il bis è tutto di Beatrice Cellarosi, d’oro e d’argento. L’oro nella fune, dove fa 10.087 e stacca nettamente la peruviana Llelina Vallejos Moran e la turkmena Enebay Semenderova. L’argento nel nastro, col suo 9.987 che la piazza tra la vincitrice, la britannica Ellie Bea Thomas, e l’onnipresente Semenderova. Per Cellarosi sono le medaglie due e tre dopo l’argento nell’all around, dietro l’oro di Marianna Pruccoli. Che negli individuali fa 5ª nelle clavette – alla pari con Bea – nel nastro e nella fune e 6ª nel cerchio, dove Cellarosi è 5ª. La spedizione della ritmica termina dunque con 2 ori e 2 argenti, al momento il medagliere completo di San Marino.

Nell’atletica si apre il giro di finali con Ruggero Marchetti 6° nei 200 metri in 31” 62: il biancazzurro, ora, si cimenterà nei 400. Vince l’imprendibile antiguano Darius Charles in 28” 81, argento al cinese Xiang Pinrui e ronzo al dominicano Crispin Daley. Debutto nel lancio del mini giavellotto invece per Michela Angeli, che archivia la sua semifinale marcando i tre metri: per lei è qualificazione alla finale, che si terrà domani.

Qualificazione in finale anche per il duo del nuoto Melissa Mancini e Omar Santini, entrambi nei 50 stile e quarti nella batteria di semifinale: in 54” 92 Omar – che sarà anche all’ultimo atto del dorso – e in 1’ 06” 48 Melissa, al suo primo accesso in finale del Mondiale.

Nella vela, Thierry Mancini e Lorenzo Parma continuano a viaggiare spediti e sono sempre secondi dietro alla Grecia nella graduatoria delle divisioning. Divisioning finite invece per Nicholas Frassini, nel golf: domani, sarà finale.

Nel video le parole della nuotatrice Melissa Mancini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: