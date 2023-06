BERLINO 2023 Mondiali Special, doppietta nella ritmica con Pruccoli e Cellarosi Le due biancazzurre sono prima e seconda nella loro divisione dell'all around.

Il Mondiale di Berlino della spedizione biancazzurra comincia con la doppietta della ritmica. Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi sono rispettivamente prima e seconda nella loro divisione dell’all around, la sommatoria delle quattro categorie previste (fune, cerchio, clavette e nastro). 4 esibizioni da un minuto, nell’arco di tre ore che vedono scendere in pedana, a turno, tutte le concorrenti. Il punteggio complessivo dice 45.800 per Pruccoli, nettamente d’oro, e 42.950 per Cellarosi, che la spunta sull’irlandese Jennifer O’Halloran nella corsa all’argento. Le due biancazzurre torneranno in gara martedì, sempre in tutte e quattro le categorie ma, stavolta, senza sommatoria dei punteggi: ogni attrezzo farà classifica e podio a sé.

Nel video le interviste a Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi

