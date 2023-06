Mondiali Special, Frassini d'oro: "Non me lo aspettavo, mi sarei accontentato del podio"

Dopo aver concluso la sua esperienza Mondiale con un oro inatteso, il golfista della nazionale Special Nicholas Frassini si gode le gare altrui assistendo al torneo di bocce. E torna sul suo successo in uno sport che ha iniziato a praticare a novembre: "Non me lo aspettavo, ero partito un po' teso e poi mi sono sciolto. Ho capito che avrei potuto vincere verso metà gara. Sono molto contento, non mi aspettavo l'oro e mi sarei accontentato anche di argento e bronzo".

Frassini era già andato a medaglia nel Mondiale '19 ad Abu Dhabi, lì però nel bowling: al prossimo, altro cambio di disciplina. "Mi ha chiamato anche il presidente della Federgolf di San Marino - dice Frassini - mi ha detto che spera non cambi sport e gli ho detto che avrei continuato. Golf anche al prossimo Mondiale? Potrebbe essere".