BERLINO 2023 Mondiali Special: Frassini e Santolini puntano la medaglia, Gasperoni in finale nel lungo Angeli è 4ª nella finale del mini giavellotto, Cellarosi premiata per l'oro e l'argento di ieri.

Le ottime sensazioni in corso d’opera sono confermate dai risultati ufficiali e Nicholas Frassini, dopo il primo giorno di gare del golf, sale in testa. 3° nelle qualifiche, con gli 80 punti odierni Nicholas sorpassa sia l’italiano Pascale che il sudafricano Molokeng, ora rispettivamente a -3 e -14. Un passo avanti importante in una tiratissima corsa al podio, che si chiuderà domani con l’ultimo giro di gare. Per una medaglia che si avvicina, altre due sono state poste al collo della ginnasta Beatrice Cellarosi, premiata per l’oro nella fune e per l’argento nel nastro di ieri. Per Bea siamo a quota 3, sulle 4 attuali di San Marino.

Nell’atletica, il Mondiale di Michela Angeli si completa col 4° posto nella finale del mini giavellotto, in 2.81. Fa storia a sé il podio, con la romena Ana Chitoran d’oro in 6.7, davanti all’indiana Ravimathi Arumugam e alla tedesca Clara Bekiel. Sarà finale anche per Elia Gasperoni, nel salto in lungo: nella sua batteria di semi è secondo dietro al bosniaco Hasan Sejdinovic, con un doppio 1.45. Gasperoni che, nel pomeriggio, accede anche alle semifinali dei 100: nei quarti 6° tempo, in 19” 97. Quarti superati pure per Ruggero Marchetti, nei 400: per lui 4° tempo di batteria in 1’ 15” 29.

E oggi è anche giorno di debutto per le bocce e per Eleonora Santolini, che nel girone del torneo individuale, parte cedendo 6-2 alla polacca Dorota Maslowska e 8-2 a Suzie Sarakiya delle Seychelles, per poi sbloccarsi col 10-3 alla pakistana Mah E Noor Tahir. Ottima premessa in vista di domattina, quando Santolini-Tahir sarà la finalina con in palio il bronzo.

Nel video le parole di Beatrice Cellarosi ed Eleonora Santolini

