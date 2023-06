SPORT SPECIALI Mondiali Special, Frisoni: "I ragazzi sono carichi, non vedono l'ora"

La squadra Special Olympics di San Marino è pronta per i Mondiali di Berlino: "Non resta altro che partire - dice la capo missione Barbara Frisoni - tra allenamenti e preparazione atletica i ragazzi sono prontissimi e non vedono l'ora di arrivare a Berlino. Sono già diversi giorni che mi telefonano per chiedermi quando partiamo, hanno saputo che io parto prima e mi chiedevano perché non potessero partire con me anche loro, sono carichi al punto giusto. La delegazione è un po' divisa in due tra veterani e new entry: questi ultimi hanno un'emozione ancora più forte perché non sanno a cosa andranno incontro, ed è un'esperienza che, siamo certi, rimarrà nel cuore di tutti".

