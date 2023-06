SPORT SPECIALI Mondiali Special, Frisoni: "I ragazzi vogliono vincere" La delegazione è a Ingolstadt, sabato la cerimonia d'apertura a Berlino.

La nazionale Special Olympics di San Marino è in Germania, dove sabato si apriranno i Mondiali Estivi di Berlino: prima di arrivare nella capitale, la squadra passerà qualche giorno in Baviera, a Ingolstadt. "La delegazione è arrivata ieri - spiega la capo missione Barbara Frisoni - erano gasatissimi, non vedevano l'ora. Qui a Ingolstadt ci hanno accolti come delle star, tutto il Paese si è organizzato per festeggiarsi e da due giorni siamo loro ospiti. Oggi poi è passata da qui la fiaccola olimpica: Melissa Mancini e Ruggero Marchetti hanno fatto da tedofori e Melissa ha anche recitato il giuramento dell'atleta, davanti a tutti. I ragazzi si stanno divertendo ma non vedono l'ora di arrivare a Berlino: vogliono partecipare, vogliono vincere e portare a casa le medaglie. Questa mattina abbiamo iniziato la preparazione, i ragazzi hanno un allenamento abbastanza impegnativo. I Reggenti alla cerimonia di apertura? Quando lo abbiamo saputo l'emozione è salita, perché i ragazzi avranno ancora più un senso di appartenenza, avendo sul posto i nostri capi di Stato. Verranno alla cerimonia e saranno con noi anche il 18, verranno a vedere le nostre gare".

