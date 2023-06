BERLINO 2023 Mondiali Special, l'atletica debutta con Angeli e Marchetti I due biancazzurri sono scesi in pista rispettivamente nei 50 e 200 metri.

Il giorno dopo la cerimonia d’apertura la squadra di San Marino torna nel complesso dell’Olympiastadion, che ospita l’esordio dell’atletica. Il via alla giornata biancazzurra la dà la bella e sfortunata prova di Michela Angeli, che nei 50 metri va forte, troppo purtroppo. Il suo 14” 34 le vale il quarto posto nella sua semifinale ma, al pari chi la precede, anche la squalifica, perché nella sua categoria non si può scendere sotto i 15. Lei comunque si gode la prestazione e un tempo 1” più basso rispetto al suo standard.

Dopodiché è stato il turno di Ruggero Marchetti, “dirottato” nei 200 metri dopo un’iniziale iscrizione ai 100. In una specialità a metà strada tra le sue usuali, nella sua batteria dei quarti ha chiuso 7°, col tempo di 32” 41: in serata, si saprà se è stato sufficiente per entrare nelle semifinali.

Presenti alla pista d’atletica anche i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, venuti a salutare la delegazione in quello che è il loro ultimo giorno a Berlino, prima del ritorno sul Titano fissato per domani. Non l’ultimo incontro con gli Special comunque, stasera infatti saranno ospiti a cena nell’albergo della squadra.

Nel video le interviste agli atleti Michela Angeli e Ruggero Marchetti

