BERLINO 2023 Mondiali Special, Mancini e Santini in semifinale nei 50 stile I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno ricevuto in omaggio una rosa da due rappresentanti della squadra, Omar Santini e Stefania Toccaceli

Terzo giorno di gare e a Berlino entra in scena il nuoto, con San Marino in vasca nei quarti dei 50 stile. Ottimo debutto per Melissa Mancini, seconda nella sua batteria: la biancazzurra gira a 35” 50 e chiude in 1’ 06” 62, 28 centesimi prima della svizzera Ramona Beutler e dietro solo alla guadalupense Louna Langou, unica tra le non squalificate ad essere sotto al minuto. E subito dopo tocca a Omar Santini, anche lui nei quarti di finale dei 50 stile. Per Omar è quarto posto di batteria, dove si stabilizza per tutto il corso della gara: al giro di boa il suo crono è 24” 92, nella seconda vasca accusa un po’ ma tiene, chiudendo con 58” 92.

Ieri intanto c’è stato l’ultimo incontro coi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini, rientrati a San Marino dopo aver presenziato alla cerimonia d’apertura e alla pista d’atletica. Ospiti a cena all’albergo della delegazione, i Reggenti hanno ricevuto in omaggio una rosa da due rappresentanti della squadra, Omar Santini e Stefania Toccaceli. Che poi hanno letto loro una lettera degli atleti, che li hanno ringraziati sottolineando quanto la presenza dei Capi di Stato sia stata importante per loro.

Nel video le parole di Melissa Mancini e Omar Santini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: