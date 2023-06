BERLINO 2023 Mondiali Special, Marchetti in finale nei 200. Esordio per Gasperoni, Frassini e Mancini Nella semifinale dei 200 il biancazzurro è secondo di batteria dopo un testa a testa con Bappe. La coppia della vela, dopo tre regate, è seconda dietro la Grecia.

Da un accesso in semifinale per nulla scontato all’ingresso in finale in grande stile. Ruggero Marchetti si qualifica all’ultimo atto dei 200 metri migliorando nettamente la prestazione dei quarti e sfiorando la vittoria della sua batteria: è un testa a testa fino al traguardo con lo statunitense Luke Bappe, che la spunta per appena 10 centesimi. 31” 49 il tempo di Marchetti, quasi 1” in meno rispetto a quanto fatto ieri. Sempre per l’atletica è stato il giorno dell’esordio di Elia Gasperoni, coi quarti di finale del salto in lungo. Esame superato anche per lui, il passaggio alla semifinale è cosa fatta.

Debutto nelle qualificazioni per golf, con Nicholas Frassini, e per la vela: nelle tre regate odierne, Thierry Mancini e il suo partner Lorenzo Parma si sono classificati al 2° posto, dietro alla coppia greca Georgia Gkevezou-Metaxia Gogou.

Pomeriggio semiamaro invece per il nuoto: nei quarti dei 50 dorso, Melissa Mancini e Omar Santini sono secondi di batteria in 1’ 13” 99 e 1’ 08” 57, la prima però è stata squalificata per errore tecnico. Squalifica erroneamente assegnata - e poi revocata - a Santini, che dunque sarà regolarmente al via della seSqualificamifinale.

