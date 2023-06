SPECIAL OLYMPICS Mondiali Special Olympics: cerimonia di chiusura alla Porta di Brandeburgo Cala definitivamente il sipario sulla 16^ edizione dei Mondiali Special Olympics a Berlino con oltre 20000 persone a festeggiare alla Porta di Brandeburgo, uno dei simboli della città. Appuntamento nel 2025 a Torino per i Giochi Invernali.

Imbattibili, insieme. E' stato il motto che ha accompagnato i Mondiali Special Olympics per tutti i giorni di gara e che campeggia anche sul palco allestito per la cerimonia di chiusura. La Porta di Brandeburgo alle spalle, davanti oltre 20000 persone a festeggiare un'edizione da record. Per dare qualche numero: 178 paesi con oltre 6500 atleti, 18000 volontari e più di 4000 medaglie messe in palio. 12 di queste sono andate alla delegazione di San Marino che torna sul Titano con 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi. Ancora una volta la Repubblica, grazie a questi fantastici ragazzi, ha dimostrato di poterci stare e poter competere con le grandi nazioni.

Lo sport che come sempre è unione e inclusione, Berlino scenario perfetto per questi Mondiali Special Olympics. Oltre alla sfilata - colorata e gioiosa - e le performance musicali, la cerimonia di chiusura ha visto anche il passaggio di consegna e di bandiera dalla Germania all'Italia: i prossimi Giochi Invernali, infatti, si svolgeranno a Torino dall'8 al 16 marzo 2025. Sarà la prima volta nel Bel Paese.

