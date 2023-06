Mondiali Special Olympics, la delegazione sammarinese in udienza dai Reggenti

Nel video le parole del presidente della Federazione Sammarinese Sport Speciali, Filiberto Felici.

Alla loro prima post pandemia, i Mondiali di Special Olympics tornano con Berlino 2023: 9 giorni di gare dal 17 al 25 giugno, con oltre 7mila atleti da 190 nazioni impegnati in 26 discipline. Tra questi, come sempre, San Marino, presente con una delegazione di 25 elementi oggi in udienza dai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Reggenza che ci sarà anche a Berlino, dove assisterà alla cerimonia di apertura insieme al console di San Marino in Germania, Dario Galassi. “Siamo certi – recita il discorso reggenziale – che anche in questa circostanza saprete rappresentare degnamente la nostra Repubblica, tenendo alti i colori biancazzurri. Il coraggio e l'impegno di tutta la Nazionale Special Olympics San Marino, nella vita come nello sport, rappresentano una testimonianza di alto valore morale, di cui la nostra comunità vi sarà sempre riconoscente”.

A introdurre sono il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici e la capomissione Barbara Frisoni, che presenta i 12 atleti, più due partner, in gara in 7 discipline: golf, vela, bocce, atletica, nuoto, ritmica e artistica. Manca solo il velista Thierry Mancini, impegnato in un esame universitario, gli altri a uno a uno si alzano tra gli applausi dei presenti. Frisoni e gli atleti Omar Santini e Giada De Angeli ricevono la bandiera e in cambio consegnano alla Reggenza e a Lonfernini le magliette personalizzate. Dopodiché foto di gruppo di rito e via, l'avventura di Berlino 2023 può cominciare.

