BERLINO 2023 Mondiali Special, Pruccoli e Cellarosi premiate con oro e argento La coppia della ginnastica ritmica, prima e seconda nella loro divisione dell'all around di sabato, aprono il medagliere di San Marino.

Già prima dell’apertura ufficiale la ginnastica ritmica aveva assicurato una doppietta di medaglie a San Marino, doppietta formalizzata oggi sul palco del Sommergarten. Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi sono d’oro e d’argento nell’all aroud, per un podio per due terzi biancazzurro. C’è anche un lungo abbraccio tra le due, anche in questo frangente solo compagne di squadra, non rivali per un titolo. Sorrisi e commozione sul palco e anche ai suoi piedi, dove gli altri della delegazione non impegnati in altre gare – più i parenti venuti a fare il tifo – applaudono e acclamano. Sono abbracci e complimenti anche nel post premiazione, con foto e bandiere a far da cornice all’ingresso di San Marino nel medagliere di Berlino 2023, firmato Pruccoli-Cellarosi.

Nel video le parole di Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi, oro e argento nella ginnastica ritmica all around

