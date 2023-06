BERLINO 2023 Mondiali Special: Santini 5° nel dorso, Santolini ko nella finalina bocce Gasperoni si qualifica alla finale dei 100, mentre Thierry Mancini comincia le finali della vela.

La rivincita del giorno dopo è una retta parallela in direzione contraria e per Eleonora Santolini il primo appuntamento col podio sfuma in fretta. Il bronzo nell’individuale di bocce va alla pakistana Mah E Noor Tahir, ieri sconfitta 10-3 nell’ultima del girone e oggi vincente 6-1. Una partita dal copione lineare: al primo giro Santolini piazza la sua ultima boccia radente al bianco, Tahir però lo boccia e si prende l’immediato 2-0. E qui comincia un gioco di strategia della pakistana, che cerca sempre di lanciare il boccino lungo il bordo per limitare lo spazio di manovra avversario. Mossa che lì per lì non riesce, perché Eleonora trova il modo per aggirare l’ostacolo e dimezza lo svantaggio. È però l’ultimo acuto: nel terzo, la sammarinese spara tutte le cartucce senza riuscire a scavalcare la prima di Tahir, che piazza le altre tre vicino al boccino e manca il poker solo perché, con la terza, se ne brucia una toccando quella di Santolini. 5-1 e resta tempo per un ultimo giro, nel quale la pakistana boccia se stessa portandosi a un nulla dal bianco, dando vita a una gara di ultra precisione fatta di sorpassi e controsorpassi. Il colpo decisivo però è di Tahir, che si porta a un +5 che, con lo scadere del cronometro, le assicura il bronzo.

Finali al via pure per il nuoto: Omar Santini inizia coi 50 dorso ed è 5°, in1’ 13” 81. Davanti, col sudafricano Siphesihle Vuyelwa squalificato, l’oro se lo prende per distacco l’omanita Mashal Al Amri, davanti al gibilterriano Stephen Balban e al venezuelano José Pena. Santini sarà di nuovo in finale domani nei 50 dorso, con Melissa Mancini. Sarà finale, nei 100 metri, anche per Elia Gasperoni, 2° nella batteria di semi – per la squalifica di un avversario - in 19” 69. E oggi comincia il trittico di gare della vela. Riazzerati i tempi rispetto alle qualifiche, nelle quali Thierry Mancini e Lorenzo Parma hanno conteso la vetta alla Grecia, prima per un punto. Per le finali i biancazzurri sono inseriti nel Livello 1 coi greci e la Svizzera: la battaglia per l’oro può cominciare.

Nel video le parole di Thierry Mancini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: