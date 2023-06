Mondiali Special, Santini in finale nei 50 dorso

Col passare dei giorni la tensione da debutto si allenta e i muscoli si sciolgono, così, come nell’atletica, anche nel nuoto si migliora. Omar Santini si qualifica per la finale dei 50 dorso lottando per la vittoria della sua batteria con l’israeliano Sapir Bar Yoel, chiudendo secondo per 67 centesimi. 1’ 06” 86 il tempo di Santini, quasi 2” in meno rispetto a quello del quarto di finale di ieri. La gara è tirata, Omar a tratti comanda ma nella fase decisiva Bar Yoel si prende quel minimo margine che gli permette di primeggiare. San Marino è in finale e dunque poco importa, ma il biancazzurro non si accontenta.

Sempre in mattinata è tornata in pista la ginnastica ritmica, con Marianna Pruccoli e Beatrice Cellarosi che, dopo l’oro e l’argento nell’all around, ci riprovano nelle singole specialità. La modalità di gara è la stessa, con le atlete a cimentarsi a turno nei 4 attrezzi (clavette, nastro, cerchio e fune), stavolta però ci saranno quattro classifiche slegate e altrettanti podi per ogni divisione. I risultati nel pomeriggio, quando si terranno pure la finale dei 200 metri – con Ruggero Marchetti – e le semifinali del giavellotto, con Michela Angeli, e dei 50 stile, ancora con Omar Santini e Melissa Mancini.





Nel video le parole di Omar Santini