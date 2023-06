Mondiali Special, Santolini-Gallo di bronzo nelle bocce: Kazakistan ko 7-1

Alle bocce la finalina ribalta di nuovo la frittata e stavolta San Marino è dalla parte giusta. Eleonora Santolini e Patrizia Gallo sono di bronzo nell’unificato grazie a un netto 7-1 sulle kazake Yekimenko-Mukyzhanova, che nel girone di ieri si erano imposte 6-1 nello scontro diretto. E invece la rivincita premia le biancazzurre, così come, all’opposto, nell’individuale la pakistana Tahir aveva vinto la gara per il terzo dopo essere caduta pesantemente, il giorno prima, con Santolini. Che alla Donnarumma ci mette un po’ a capire di aver vinto, poi può scattare la festa.

San Marino prende il largo fin dalla prima partita, quando Gallo va di bocciata su Yekimenko e francobolla la sua al boccino. Mukyzhanova peggiora solo le cose e con l’ultimo Santolini deve solo piazzarne un’altra per il 3-0. Le due successive sono continue alternanze al comando: nella seconda San Marino spara invano le cartucce per ribaltarla, il Kazakistan però non capitalizza le tre rimaste e se ne prende solo uno. Da qui in poi le biancazzurre non concedono più nulla, anzi aggiungono trapattonianamente un mattoncino alla volta. Nella terza ottima esecuzione di Santolini a strappare il 4-1, nella quarta un’altra boccia perfetta non trova repliche dalle kazake e poi Gallo porta a casa il 5-1 col rischio, bocciando Eleonora ma francobollando la sua al boccino. La quinta è quella da medaglia: Yekimenko prende subito il comando, San Marino non riesce a riprenderselo ma in compenso crea il muro, così le kazake, con le tre rimaste, anziché allungare si suicidano e ne regalano un altro alle biancazzurre. 5’ di tempo e ormai è fatta, nell’ultimo giro però Gallo allunga di fino portando il boccino lontano dalla boccia kazaka per il 7-1 definitivo.

Nell’atletica Elia Gasperoni passa da canguro a puma e dopo l’argento nel salto in lungo scende in pista per la finale dei 100. Il tempo è lo stesso della semi – 19” 69 – e stavolta vale il 5° posto: davanti, doppietta tedesca con Mika Burk d’oro in 17” 47 sul connazionale Franz Bechler, bronzo all’omanita Abdul Aziz Al Azizi.