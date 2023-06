Mondiali Special, tre argenti e un bronzo tra vela e artistica

Dal primo giorno di qualifiche all’ultimo istante dell’ultima regata San Marino sgomita forte per l’oro nella vela unificata, così alla fine l’argento è quasi un dispetto. Thierry Mancini e Lorenzo Parma vanno sul gradino mediano del podio, beffati di una lunghezza dalla coppia della Grecia Georgia Gkevezou-Metaxia Gogou. 7 punti le elleniche, 8 i titani, e qui averne di più vuol dire stare dietro. Dalle regate di giovedì si partiva con San Marino primo di un punto, nelle due odierne però la Grecia la ribalta vincendole entrambe, sempre davanti a Mancini e Parma. Terza la Svizzera, ben distante a quota 13. Oltre all’argento, a dar lustro ai biancazzurri restano due cose: l’aver battagliato per la vittoria della divisione più alta e il gesto di fair play nella prima regata delle finali, quando rinunciarono al primato per aspettare le greche, che avevano scuffiato.

In totale sono 5 le medaglie odierne: vela, bocce alla mezza e poi le tre nella ginnastica artistica, sul pezzo tanto quanto lo erano state le “cugine” della ritmica. Qui a fare doppietta è Giada De Angeli, che fa argento nell’all around – sommatoria dei punteggi di tutti gli attrezzi – e ci aggiunge un bronzo nella trave. Il resto sono 4° nel corpo libero, 5° nelle parallele e 6° nel volteggio. Sempre nella trave anche la medaglia di Stefania Toccaceli, anche in questo caso si tratta d’argento. Stefania è 5ª nell’all around, poi in ordine ci sono il 4° nelle parallele, un altro 5° nel volteggio e il 6° nel corpo libero.

In tutto salgono così a 12 le medaglie di San Marino ai Mondiali Special Olympics: a ora siamo a quota 3 ori, 6 argenti e 3 bronzi. Ma resta ancora una gara, quei 400 metri cancellati ieri per pioggia e riprogrammati per domattina: in pista, per provare a far 13, Ruggero Marchetti.