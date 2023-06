Mondiali Special, via alle finali del golf: Frassini da 80 punti

Le voci di Nicholas Frassini e Maurizio Guidi

Lontano da tutto e tutti, a quasi 80 km dal centro di Berlino, il golf entra nel vivo. Dopo le divisioning, sui campi di Bad Saarow si va col primo dei due giorni di gare e Nicholas Frassini, primo golfista sammarinese ai Mondiali Special, alza il suo livello. 80 punti e miglior risultato giornaliero dall’inizio delle prove per Nicholas, che al termine delle divisioning – i cui punti si sommeranno a quelli delle finali – era 3° di categoria a quota 159, a -1 dal sudafricano Tietso Molokeng e a -8 dall’italiano Mirko Pascale. Resta da aspettare i risultati ufficiali, la scalata della classifica, però, è alla portata.

Il percorso prevede due circuiti da tre stazioni, ognuna delle quali da 5 colpo. La prima si basa sulla precisione nel corto: la buca vale 4 punti, se la piazzi nel cerchio più piccolo intorno ad essa sono 3 punti e poi a scalare. Qui Nicholas somma 36 punti, trovando, all’ultimo tentativo, la sua prima buca. La seconda stazione comincia con un esercizio simile, nel quale però c’è da scavalcare la barriera: altri 14 punti. Le due prove conclusive invece sono sulla lunga distanza, con la stessa scala di punteggio: la massima distanza vale 4 punti e poi a scendere. Frassini parte con un nullo – palla a lato del corridoio di conetti - ma poi è un crescendo, con quattro colpi filati da bottino pieno tra le due stazioni. Sono altri 30 e 80 punti complessivi per il biancazzurro, in piena corsa per il bersaglio grosso.

Nel video, le parole di Nicholas Frassini e del suo allenatore Maurizio Guidi